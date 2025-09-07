Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

«Один из лучших нападающих в мире». Новичок «Баварии» Джексон — о Кейне

Новоиспечённый игрок «Баварии» Николас Джексон, права на которого принадлежат «Челси», поделился ожиданиями от выступления за мюнхенскую команду со своим коллегой по амплуа Гарри Кейном.

«Важнее всего будем не мы с Гарри, а вся команда. Это огромная честь. Кейн — один из лучших нападающих в мире. Я надеюсь учиться у него, дополнять его игру и создать прочную связь на поле. Мы — два нападающих, которые отлично дополняют друг друга на поле, будем усердно работать, чтобы результаты оправдали ожидания. Игра с нападающим его калибра и всеми остальными, безусловно, поможет мне стать лучше», — приводит слова Джексона Tuttosport.

Срок арендного соглашения Джексона с немецким клубом рассчитан на один сезон. За период выступлений в «Челси» (с 2023 года) он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 12 результативными передачами.

