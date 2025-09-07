Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Чернышов: в РПЛ можно было бы сделать лимит на легионеров в виде трёх иностранцев на поле

Бывший футболист «Динамо» Андрей Чернышов высказал своё отношение к лимиту на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Пока новый лимит не принят — всё в стадии обсуждения. Я сторонник отмены лимита вообще. Все беспокоятся, будут ли российские игроки расти в таких условиях. Сильный футболист, даже если он молодой и российский, всё равно будет проявлять себя и попадёт в состав. Я всегда привожу давний пример с Юрием Жирковым, когда главным тренером ЦСКА был Артур Жорже. На место Жиркова пригласили футболиста сборной Аргентины, который играл на молодёжном чемпионате мира. Но тренер — не враг себе. Он увидел, что мальчик из Тамбова сильнее футболиста молодёжной сборной Аргентины. Это говорит о том, что российский игрок хорошего уровня всё равно будет востребован.

Или ещё есть другой вариант. В 1980-90-е годы во всех европейских странах был лимит, согласному которому в команде могли играть только три иностранца на поле и пять в заявке. В «Милане» тогда играли Гуллит, Ван Бастен и Райкард. В «Барселоне» Стоичков, Куман, Ромарио и Лаудруп. То есть 75% своих футболистов и три звезды в составе. Также можно было бы сделать и у нас: покупать трёх суперигроков. Но правильно, что министр спорта устраивает собрание с руководством клубов РПЛ. Там нужно найти решение, которое будет двигать наш футбол вперёд», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

