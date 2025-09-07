«Родина» победила «Енисей» в матче 9-го тура Первой лиги

Завершился матч 9-го тура Лиги PARI между московской «Родиной» и красноярским «Енисеем». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артур Фёдоров из Петрозаводска. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

На 13-й минуте нападающий Иван Тимошенко вывел «Родину» вперёд ударом с пенальти. На 57-й минуте форвард Магомедхабиб Абдусаламов забил второй мяч своей команды.

Таким образом, «Родина» довела количество набранных в сезоне очков до 13 и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» находится на 11-й строчке. В активе команды девять очков в девяти матчах.