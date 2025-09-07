Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

Родина — Енисей, результат матча 7 сентября 2025, счет 2:0, 9-й тур Первой лиги 2025/2026

«Родина» победила «Енисей» в матче 9-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 9-го тура Лиги PARI между московской «Родиной» и красноярским «Енисеем». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артур Фёдоров из Петрозаводска. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 9-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Тимошенко – 13'     2:0 Абдусаламов – 57'    

На 13-й минуте нападающий Иван Тимошенко вывел «Родину» вперёд ударом с пенальти. На 57-й минуте форвард Магомедхабиб Абдусаламов забил второй мяч своей команды.

Таким образом, «Родина» довела количество набранных в сезоне очков до 13 и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» находится на 11-й строчке. В активе команды девять очков в девяти матчах.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
