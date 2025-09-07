«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче 20-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 20-го тура Winline Суперлиги сезона-2025, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Кристина Душкова. Победу со счётом 3:0 одержали футболистки красно-белых.

Счёт во втором тайме открыла Марина Фёдорова. Полузащитница забила на 58-й минуте с передачи Тияны Филипович. На 65-й минуте сербка реализовала 11-метровый удар, тем самым сделав гол+пас в матче. В концовке игры Анна Кожникова установила окончательный счёт, забив на 83-й минуте — 3:0.

После этой победы в активе «Спартака» стало 48 очков. Красно-белые возглавляют турнирную таблицу Суперлиги. «Крылья Советов» с 28 очками находятся на шестой строчке.