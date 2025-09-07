Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче 20-го тура женской Суперлиги

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче 20-го тура женской Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 20-го тура Winline Суперлиги сезона-2025, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Кристина Душкова. Победу со счётом 3:0 одержали футболистки красно-белых.

Россия — Суперлига (ж) . 20-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов (ж)
Самара
1:0 Фёдорова – 58'     2:0 Филипович – 65'     3:0 Кожникова – 83'    

Счёт во втором тайме открыла Марина Фёдорова. Полузащитница забила на 58-й минуте с передачи Тияны Филипович. На 65-й минуте сербка реализовала 11-метровый удар, тем самым сделав гол+пас в матче. В концовке игры Анна Кожникова установила окончательный счёт, забив на 83-й минуте — 3:0.

После этой победы в активе «Спартака» стало 48 очков. Красно-белые возглавляют турнирную таблицу Суперлиги. «Крылья Советов» с 28 очками находятся на шестой строчке.

Календарь женской Суперлиги - 2025
Турнирная таблица женской Суперлиги - 2025
