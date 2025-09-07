Кимпембе покинул «ПСЖ» и продолжит карьеру в Катаре. Он провёл в парижском клубе 20 лет

Защитник Преснел Кимпембе ушёл из «Пари Сен-Жермен» после 20 лет пребывания в системе клуба. Экс-игрок сборной Франции продолжит карьеру в Катаре. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи назвал футболиста примером для игроков академии столичного клуба.

«Преснел Кимпембе сделал невероятную карьеру в «Пари Сен-Жермен». С восьми лет Преснел рос и развивался на всех уровнях в своём любимом клубе, где он всегда был примером и образцом профессионализма. Он — фантастический пример для молодых игроков нашей молодёжной академии и навсегда останется частью семьи «Пари Сен-Жермен». Мы желаем ему всяческих успехов в будущем и в его новых приключениях», – приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт «ПСЖ».

Кимпембе смог стать победителем Лиги чемпионов в составе парижского клуба. Помимо этого, футболист является восьмикратным чемпионом Лиги 1 и шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Франции.