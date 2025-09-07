Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Катар — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кимпембе покинул «ПСЖ» и продолжит карьеру в Катаре. Он провёл в парижском клубе 20 лет

Кимпембе покинул «ПСЖ» и продолжит карьеру в Катаре. Он провёл в парижском клубе 20 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник Преснел Кимпембе ушёл из «Пари Сен-Жермен» после 20 лет пребывания в системе клуба. Экс-игрок сборной Франции продолжит карьеру в Катаре. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи назвал футболиста примером для игроков академии столичного клуба.

«Преснел Кимпембе сделал невероятную карьеру в «Пари Сен-Жермен». С восьми лет Преснел рос и развивался на всех уровнях в своём любимом клубе, где он всегда был примером и образцом профессионализма. Он — фантастический пример для молодых игроков нашей молодёжной академии и навсегда останется частью семьи «Пари Сен-Жермен». Мы желаем ему всяческих успехов в будущем и в его новых приключениях», – приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт «ПСЖ».

Кимпембе смог стать победителем Лиги чемпионов в составе парижского клуба. Помимо этого, футболист является восьмикратным чемпионом Лиги 1 и шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Франции.

Материалы по теме
Кто выиграет Лигу чемпионов: реактивная «Барселона», уставший «ПСЖ» или мечтающий Кейн?
Кто выиграет Лигу чемпионов: реактивная «Барселона», уставший «ПСЖ» или мечтающий Кейн?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android