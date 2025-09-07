Экс-игрок «Манчестер Сити» Клиши заявил о готовности работать в качестве главного тренера

Экс-игрок сборной Франции и «Манчестер Сити» Гаэль Клиши сообщил, что готов принять на себя роль главного тренера. Ранее специалист работал помощником Тьерри Анри, а позднее — Жеральда Батикла в молодёжной команде «трёхцветных».

«С самого начала я сказал Анри, что буду настолько хорошим помощником, насколько это возможно, но я не хочу потерять себя в этой роли. Надеюсь проверить, смогу ли стать хорошим главным тренером», — приводит слова Клиши L’Equipe.

Гаэль Клиши играл в «Манчестер Сити» с 2011 года. За шесть лет француз с «горожанами» дважды выигрывал английскую Премьер-лигу и два Кубка лиги.