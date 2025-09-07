Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Катар — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Манчестер Сити» Клиши заявил о готовности работать в качестве главного тренера

Экс-игрок «Манчестер Сити» Клиши заявил о готовности работать в качестве главного тренера
Комментарии

Экс-игрок сборной Франции и «Манчестер Сити» Гаэль Клиши сообщил, что готов принять на себя роль главного тренера. Ранее специалист работал помощником Тьерри Анри, а позднее — Жеральда Батикла в молодёжной команде «трёхцветных».

«С самого начала я сказал Анри, что буду настолько хорошим помощником, насколько это возможно, но я не хочу потерять себя в этой роли. Надеюсь проверить, смогу ли стать хорошим главным тренером», — приводит слова Клиши L’Equipe.

Гаэль Клиши играл в «Манчестер Сити» с 2011 года. За шесть лет француз с «горожанами» дважды выигрывал английскую Премьер-лигу и два Кубка лиги.

Материалы по теме
«Именно тот игрок, который будет очень полезен для сборной Франции». Гризманн — об Олисе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android