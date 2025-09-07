Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
18:15 Мск
«Севилья» планирует подписать экс-футболиста «Челси» свободным агентом — Конур

Бывший форвард английского «Челси» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. Как сообщает журналист Экрем Конур в соцсети X, над подписанием игрока работает «Севилья».

По данным источника, клуб из Андалусии пытается освободить место в зарплатной ведомости клуба, чтобы завершить подписание Хакима Зиеша. С июля 2025 года вингер сборной Марокко является свободным агентом.

Хаким Зиеш выступал в составе лондонского «Челси» с 2020 по 2023 год, после чего перебрался в «Галатасарай». Последним клубом в карьере 32-летнего игрока остаётся «Аль-Духаиль» из чемпионата Катара, за который он играл с января по июль 2025 года.

