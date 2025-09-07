Скидки
Главная Футбол Новости

Бывший футболист «Зенита» заявил о готовности стать новым главным тренером команды

Экс-футболист «Зенита», «Урала» и ряда других команд Милан Вьештица рассказал, к чему стремится в своей тренерской карьере.

«Моя мечта — вернуться в Россию тренером. Я провёл у вас в стране почти всю карьеру. Очень хочу, чтобы пришёл момент и я в качестве тренера сделал себе имя в России. Мой приоритет — быть тренером «Зенита». Но сначала я готов работать в любом клубе из РПЛ», — приводит слова Вьештицы Metaratings.

За клуб с берегов Невы Вьештица выступал с 2002 по 2006 год. С 2023 года Милан является помощником главного тренера «Спартака» из Суботицы.

Сине-бело-голубые располагаются на пятом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

