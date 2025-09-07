Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

«Шинник» обыграл «Волгу» в матче 9-го тура Первой лиги

«Шинник» обыграл «Волгу» в матче 9-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Завершился матч 9-го тура Лиги PARI между ярославским «Шинником» и ульяновской «Волгой». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Вера Опейкина из Сочи. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 9-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 0
Волга Ул
Ульяновск
1:0 Голубев – 51'     2:0 Гонгапшев – 90+6'    

Первый гол в матче забил Артём Голубев. Полузащитник «Шинника» отличился на 51-й минуте встречи. В самом конце игры нападающий Альбек Гонгапшев поразил ворота «Волги» и установил окончательный счёт — 2:0.

Таким образом, «Шинник» довёл количество набранных в сезоне очков до 12 и поднялся на девятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Волга» находится на 13-й строчке. В активе команды восемь очков в девяти матчах. Лидерами Первой лиги являются екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел». Команды сыграли по восемь матчей и набрали по 19 очков.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
