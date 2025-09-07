«Шинник» обыграл «Волгу» в матче 9-го тура Первой лиги

Завершился матч 9-го тура Лиги PARI между ярославским «Шинником» и ульяновской «Волгой». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Вера Опейкина из Сочи. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Первый гол в матче забил Артём Голубев. Полузащитник «Шинника» отличился на 51-й минуте встречи. В самом конце игры нападающий Альбек Гонгапшев поразил ворота «Волги» и установил окончательный счёт — 2:0.

Таким образом, «Шинник» довёл количество набранных в сезоне очков до 12 и поднялся на девятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Волга» находится на 13-й строчке. В активе команды восемь очков в девяти матчах. Лидерами Первой лиги являются екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел». Команды сыграли по восемь матчей и набрали по 19 очков.