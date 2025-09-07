Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Катар — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА и «Олимпиакос» сделали предложения по Сенону, «Бока Хуниорс» хочет € 10 млн — Bolavip

ЦСКА и «Олимпиакос» сделали предложения по Сенону, «Бока Хуниорс» хочет € 10 млн — Bolavip
Комментарии

Московский ЦСКА и греческий «Олимпиакос» претендуют на 24-летнего вингера аргентинского «Бока Хуниорс» Кевина Сенона. Как сообщает издание Bolavip, клубы сделали предложения по игроку, но не смогли приблизиться к запросу аргентинской команды.

По данным источника, позиция «Бока Хуниорс» заключается в том, что игрок будет продан только в случае предложения от € 10 млн. Сам футболист, как сообщается, хочет перебраться в Европу и обратился к президенту клуба Хуану Роману Рикельме с просьбой отпустить его в текущее трансферное окно.

Отмечается, что ЦСКА и «Олимпиакос» продолжат предпринимать попытки по подписанию футболиста до закрытия летнего трансферного окна, соответственно, в России и Греции.

Материалы по теме
«Спартак» купит второго защитника? Уедет ли Баринов? Интриги финала трансферного окна РПЛ
«Спартак» купит второго защитника? Уедет ли Баринов? Интриги финала трансферного окна РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android