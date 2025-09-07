ЦСКА и «Олимпиакос» сделали предложения по Сенону, «Бока Хуниорс» хочет € 10 млн — Bolavip

Московский ЦСКА и греческий «Олимпиакос» претендуют на 24-летнего вингера аргентинского «Бока Хуниорс» Кевина Сенона. Как сообщает издание Bolavip, клубы сделали предложения по игроку, но не смогли приблизиться к запросу аргентинской команды.

По данным источника, позиция «Бока Хуниорс» заключается в том, что игрок будет продан только в случае предложения от € 10 млн. Сам футболист, как сообщается, хочет перебраться в Европу и обратился к президенту клуба Хуану Роману Рикельме с просьбой отпустить его в текущее трансферное окно.

Отмечается, что ЦСКА и «Олимпиакос» продолжат предпринимать попытки по подписанию футболиста до закрытия летнего трансферного окна, соответственно, в России и Греции.