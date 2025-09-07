Скидки
Экс-гендиректор «Ромы» Фьенга в двух словах описал бывшего тренера команды Моуринью

Бывший генеральный директор «Ромы» Гвидо Фьенга поделился впечатлениями от работы с экс-тренером команды Жозе Моуринью.

«Три слова, чтобы описать его? Умный, мастер, а третьего слова я не могу назвать… (улыбается).

В обычной жизни он очень весёлый. Быть генеральным директором Моуринью — настоящий вызов, но я недолго там проработал. У меня с ним хорошие взаимоотношения, возможно, по той причине, что я мало с ним работал. Я привёл его в «Рому» и проработал с ним лишь несколько месяцев, но мы остаёмся на связи», — приводит слова Фьенги La Gazzetta dello Sport.

Последним на данный момент клубом Моуринью был «Фенербахче», который он возглавлял с лета 2024 года.

