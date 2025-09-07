«Торпедо» в большинстве сыграло вничью с «КАМАЗом» в 9-м туре Первой лиги

Завершился матч 9-го тура Лиги PARI между «КАМАЗом» и московским «Торпедо». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Владимир Шамара из Ростова-на-Дону. Итоговый счёт игры — 1:1.

На 50-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «КАМАЗа» Мухаммад Султонов. На 59-й и 64-й минутах Султонов получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. На 89-й минуте защитник Егор Данилкин восстановил равенство в счёте.

«КАМАЗ» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги с 18 очками в девяти матчах. «Торпедо» поднялось на 15-ю строчку. В активе команды шесть набранных очков.