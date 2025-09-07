Скидки
Катар — Россия. Прямая трансляция
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

КАМАЗ — Торпедо, результат матча 7 сентября 2025, счет 1:1, 9-й тур Первой лиги 2025/2026

«Торпедо» в большинстве сыграло вничью с «КАМАЗом» в 9-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 9-го тура Лиги PARI между «КАМАЗом» и московским «Торпедо». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Владимир Шамара из Ростова-на-Дону. Итоговый счёт игры — 1:1.

Россия — Лига PARI . 9-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Султонов – 50'     1:1 Бакич – 90'    
Удаления: Султонов – 64' / нет

На 50-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «КАМАЗа» Мухаммад Султонов. На 59-й и 64-й минутах Султонов получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. На 89-й минуте защитник Егор Данилкин восстановил равенство в счёте.

«КАМАЗ» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги с 18 очками в девяти матчах. «Торпедо» поднялось на 15-ю строчку. В активе команды шесть набранных очков.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
