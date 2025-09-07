«Играем в удовольствие!» Генич — о первом тайме матча Катар — Россия

Известный футбольный комментатор Константин Генич оценил игру сборной России в первом тайме товарищеского матча с национальной командой Катара. На перерыв команды отправились при счёте 3:0 в пользу россиян. Команды играют на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. В качестве главного арбитра встречи выступает Юсиф Саид Хасан (Ирак).

«Хороший тайм от сборной. Движение, техника, решения. Играем в удовольствие!» — написал Генич в телеграм-канале.

В первой половине игры автоголом отметился игрок катарской команды Альмахди Али Мухтар, после чего взятиями ворот отличились Матвей Кисляк и Иван Сергеев.

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).