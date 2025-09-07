Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Катар — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клаудиньо посетил матч сборных Катара и России

Клаудиньо посетил матч сборных Катара и России
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо посетил товарищеский матч сборной России с Катаром. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов. Команды играют на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу россиян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
2-й тайм
0 : 3
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'    

Фото: «Чемпионат»

Напомним, Клаудиньо выступает за клуб «Аль-Садд» в чемпионате Катара, в который перебрался из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2025 года. В двух стартовых матчах нового сезона бразилец записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Сейчас футболист продолжает восстановление после травмы колена. Ожидается, что Клаудиньо сможет вернуться на поле во второй половине ноября.

Материалы по теме
Разгром от сборной России! Команда Карпина забила три мяча Катару за тайм! LIVE
Live
Разгром от сборной России! Команда Карпина забила три мяча Катару за тайм! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android