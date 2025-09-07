Клаудиньо посетил матч сборных Катара и России

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо посетил товарищеский матч сборной России с Катаром. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов. Команды играют на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу россиян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: «Чемпионат»

Напомним, Клаудиньо выступает за клуб «Аль-Садд» в чемпионате Катара, в который перебрался из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2025 года. В двух стартовых матчах нового сезона бразилец записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Сейчас футболист продолжает восстановление после травмы колена. Ожидается, что Клаудиньо сможет вернуться на поле во второй половине ноября.