Катар — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Клаудиньо высказался об игре сборных Катара и России

Экс-игрок «Зенита» Клаудиньо высказался об игре сборных Катара и России
Комментарии

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо посетил товарищеский матч сборной России с Катаром и поделился эмоциями от встречи с бывшими партнёрами. Встреча проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Россия выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
2-й тайм
0 : 3
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'    

«Очень рад приехать на игру, увидеть бывших партнёров и друзей. Также в Катаре играют мои партнёры. Рад за них», — передаёт слова Клаудиньо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Голами отметились Александр Головин, Матвей Кисляк и Иван Сергеев. Полузащитник ЦСКА забил дебютный гол за национальную команду.

