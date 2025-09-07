Экс-игрок «Зенита» Клаудиньо высказался об игре сборных Катара и России
Поделиться
Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо посетил товарищеский матч сборной России с Катаром и поделился эмоциями от встречи с бывшими партнёрами. Встреча проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Россия выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
2-й тайм
0 : 3
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45'
«Очень рад приехать на игру, увидеть бывших партнёров и друзей. Также в Катаре играют мои партнёры. Рад за них», — передаёт слова Клаудиньо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Голами отметились Александр Головин, Матвей Кисляк и Иван Сергеев. Полузащитник ЦСКА забил дебютный гол за национальную команду.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
19:31
-
19:30
-
19:26
-
19:25
-
19:20
-
19:16
-
19:06
-
19:00
-
18:58
-
18:57
-
18:54
-
18:48
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:42
-
18:35
-
18:28
-
18:26
-
18:04
-
17:57
-
17:55
-
17:55
-
17:54
-
17:46
-
17:35
-
17:34
-
17:33
-
17:23
-
17:15
-
17:04
-
16:54
-
16:50
-
16:50