Экс-игрок «Зенита» Клаудиньо высказался об игре сборных Катара и России

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо посетил товарищеский матч сборной России с Катаром и поделился эмоциями от встречи с бывшими партнёрами. Встреча проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Россия выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Очень рад приехать на игру, увидеть бывших партнёров и друзей. Также в Катаре играют мои партнёры. Рад за них», — передаёт слова Клаудиньо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Голами отметились Александр Головин, Матвей Кисляк и Иван Сергеев. Полузащитник ЦСКА забил дебютный гол за национальную команду.