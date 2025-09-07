«Локомотив» победил «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче, у Руденко гол и ассист
Поделиться
Завершился товарищеский матч между белорусским «Торпедо-БелАЗ» и российским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Торпедо» (Жодино, Беларусь). Победу со счётом 3:2 одержали футболисты московского клуба.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
07 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Торпедо-БелАЗ
Жодино, Беларусь
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва, Россия
1:0 Alimardon Şukurov – 20' 1:1 Руденко – 25' 1:2 Бакаев – 47' 1:3 Карпукас – 53' 2:3 Скавпнёв – 66'
На 20-й минуте полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Алимардон Шукуров открыл счёт в матче. На 25-й минуте игрок «Локомотива» Александр Руденко сравнял счёт. На 47-й минуте полузащитник Зелимхан Бакаев с передачи Руденко вывел гостей вперёд. На 53-й минуте отличился опорник «Локо» Артём Карпукас. На 66-й минуте нападающий Владислав Скавпнёв сократил отставание хозяев в счёте.
В первом матче после паузы на сборные «Локомотив» сыграет на выезде с «Ахматом» в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в субботу, 13 сентября.
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:51
-
20:50
-
20:45
-
20:45
-
20:41
-
20:40
-
20:37
-
20:34
-
20:33
-
20:29
-
20:23
-
20:18
-
20:11
-
20:08
-
20:06
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:49
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:30
-
19:26
-
19:25
-
19:20
-
19:16
-
19:06
-
19:00
-
18:58