Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» победил «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче, у Руденко гол и ассист

Завершился товарищеский матч между белорусским «Торпедо-БелАЗ» и российским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Торпедо» (Жодино, Беларусь). Победу со счётом 3:2 одержали футболисты московского клуба.

На 20-й минуте полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Алимардон Шукуров открыл счёт в матче. На 25-й минуте игрок «Локомотива» Александр Руденко сравнял счёт. На 47-й минуте полузащитник Зелимхан Бакаев с передачи Руденко вывел гостей вперёд. На 53-й минуте отличился опорник «Локо» Артём Карпукас. На 66-й минуте нападающий Владислав Скавпнёв сократил отставание хозяев в счёте.

В первом матче после паузы на сборные «Локомотив» сыграет на выезде с «Ахматом» в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в субботу, 13 сентября.