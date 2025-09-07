Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Торпедо-БелАЗ — Локомотив, результат матча 7 сентября 2025, счет 1:3, товарищеский матч

«Локомотив» победил «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче, у Руденко гол и ассист
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился товарищеский матч между белорусским «Торпедо-БелАЗ» и российским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Торпедо» (Жодино, Беларусь). Победу со счётом 3:2 одержали футболисты московского клуба.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
07 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Торпедо-БелАЗ
Жодино, Беларусь
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва, Россия
1:0 Alimardon Şukurov – 20'     1:1 Руденко – 25'     1:2 Бакаев – 47'     1:3 Карпукас – 53'     2:3 Скавпнёв – 66'    

На 20-й минуте полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Алимардон Шукуров открыл счёт в матче. На 25-й минуте игрок «Локомотива» Александр Руденко сравнял счёт. На 47-й минуте полузащитник Зелимхан Бакаев с передачи Руденко вывел гостей вперёд. На 53-й минуте отличился опорник «Локо» Артём Карпукас. На 66-й минуте нападающий Владислав Скавпнёв сократил отставание хозяев в счёте.

В первом матче после паузы на сборные «Локомотив» сыграет на выезде с «Ахматом» в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в субботу, 13 сентября.

Материалы по теме
Топ-события воскресенья: Россия против Катара, финал US Open, UFC и Формула-1
Топ-события воскресенья: Россия против Катара, финал US Open, UFC и Формула-1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android