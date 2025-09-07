«Я наслаждаюсь». Клаудиньо — о голе Ивана Сергеева в ворота сборной Катара

Бывший футболист «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о голе нападающего сборной России Ивана Сергеева в ворота национальной команды Катара. Ранее эти футболисты вместе выступали за клуб с берегов Невы. Встреча России и Катара проходит в эти минуты. Россияне выигрывают со счётом 3:0.

«Знал, что Ваня Сергеев забивает много голов. И сегодня он тоже сделал это. Я наслаждаюсь», — передаёт слова Клаудиньо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Клаудиньо выступает за клуб «Аль-Садд» в чемпионате Катара, в который перебрался из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2025 года. В двух стартовых матчах нового сезона бразилец записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Сейчас футболист продолжает восстановление после травмы колена. Ожидается, что Клаудиньо сможет вернуться на поле во второй половине ноября.