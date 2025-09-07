Экс-игрок «Зенита» Клаудиньо рассказал об адаптации в «Аль-Садде»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, как проходит его адаптация в катарском «Аль-Садде». Футболист покинул Мир Российскую Премьер-Лигу в январе 2025 года и перебрался в чемпионат Катара.

«С каждым днём мне всё лучше и лучше. Обстановка прекрасная. Мои партнёры мне очень помогают в адаптации. На эту минуту чувствую себя очень хорошо», — передаёт слова Клаудиньо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

С января Клаудиньо провёл 19 матчей в составе «Аль-Садда». На его счету четыре забитых мяча и девять результативных передач. Сейчас футболист продолжает восстановление после травмы колена.