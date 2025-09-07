Экс-игрок «Зенита» Клаудиньо: скучаю по России, хотел бы приехать
Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо в перерыве матча между сборными России и Катара рассказал о своём желании приехать в Россию. Встреча проходит в эти минуты. Россия выигрывает со счётом 3:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
«Скучаю по России. Я всегда на связи с моими друзьями, хотел бы приехать и погостить ещё раз, когда предоставится возможность», — передаёт слова Клаудиньо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, бразильский полузащитник выступал за российский клуб с 2021 по 2025 год, откуда перешёл в катарский клуб «Аль-Садд». В составе «Зенита» Клаудиньо трижды становился чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги, выигрывал Кубок и Суперкубок страны и попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России от РФС.
