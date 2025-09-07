Мемфис Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов

Нападающий сборной Нидерландов и бразильского клуба «Коринтианс» Мемфис Депай забил первый гол в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с командой Литвы. Этот мяч стал для игрока 51-м в 104 матчах за «оранжевых». Таким образом, Депай стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды Нидерландов. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 2:2.

Ранее лидером по этому показателю был экс-игрок «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси, забивший 50 голов в 102 матчах.

Мемфис Депай является воспитанником «Мордрехта», роттердамской «Спарты» и ПСВ, на взрослом уровне он также выступал за команду из Эйндховена, помимо этого, он защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Лиона», «Барселоны» и «Атлетико». За сборную Нидерландов футболист выступает с 2013 года.