Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мемфис Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов

Мемфис Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Нидерландов и бразильского клуба «Коринтианс» Мемфис Депай забил первый гол в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с командой Литвы. Этот мяч стал для игрока 51-м в 104 матчах за «оранжевых». Таким образом, Депай стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды Нидерландов. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 2:2.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 6-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Литва
Окончен
2 : 3
Нидерланды
0:1 Депай – 11'     0:2 Тимбер – 33'     1:2 Гинейтис – 36'     2:2 Гирдвайнис – 43'     2:3 Депай – 64'    

Ранее лидером по этому показателю был экс-игрок «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси, забивший 50 голов в 102 матчах.

Мемфис Депай является воспитанником «Мордрехта», роттердамской «Спарты» и ПСВ, на взрослом уровне он также выступал за команду из Эйндховена, помимо этого, он защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Лиона», «Барселоны» и «Атлетико». За сборную Нидерландов футболист выступает с 2013 года.

Материалы по теме
Френки де Йонг покинул расположение сборной Нидерландов в отборе ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android