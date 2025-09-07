«Ротор» дома выиграл у «СКА-Хабаровск» в матче 9-го тура Первой лиги

Завершился матч 9-го тура Лиги PARI между волгоградским «Ротором» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Игорь Капленков из Москвы. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

Единственный гол в матче забил Александр Коротков. 25-летний защитник вывел свою команду вперёд на 51-й минуте.

После этой победы «Ротор» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Волгоградцы набрали 17 очков в девяти турах. «СКА-Хабаровск» с девятью очками располагается на 10-й строчке. Лидерами Первой лиги являются екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел». Команды сыграли по восемь матчей и набрали по 19 очков.