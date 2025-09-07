Скидки
Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Ротор» дома выиграл у «СКА-Хабаровск» в матче 9-го тура Первой лиги

Комментарии

Завершился матч 9-го тура Лиги PARI между волгоградским «Ротором» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Игорь Капленков из Москвы. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 9-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Коротков – 51'    
Удаления: нет / Носков – 90+1'

Единственный гол в матче забил Александр Коротков. 25-летний защитник вывел свою команду вперёд на 51-й минуте.

После этой победы «Ротор» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Волгоградцы набрали 17 очков в девяти турах. «СКА-Хабаровск» с девятью очками располагается на 10-й строчке. Лидерами Первой лиги являются екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел». Команды сыграли по восемь матчей и набрали по 19 очков.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
