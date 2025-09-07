Скидки
Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Черноморец» одержал первую победу в сезоне в дебютном матче Евсеева, обыграв «Уфу»

Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 9-го тура Лиги PARI между новороссийским «Черноморцем» и «Уфой». Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Анопа из Благовещенска. Команда Вадима Евсеева одержала победу со счётом 3:2.

Россия — Лига PARI . 9-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
3 : 2
Уфа
Уфа
0:1 Мрзляк – 21'     1:1 Кухарчук – 45+4'     2:1 Алиев – 52'     2:2 Карпук – 87'     3:2 Плиев – 90+1'    

Счёт в матче открыл нападающий гостей Осман Минатулаев на 21-й минуте. В добавленное к первому тайму время форвард новороссийцев Илья Кухарчук сравнял счёт, а во втором тайме Саид Алиев вывел хозяев вперёд. Нападающий «Уфы» Илья Карпук на 85-й минуте сравнял счёт. В конце встречи игроки «Черноморца» вырвали победу усилиями Заурбека Плиева. Он забил на 90+1-й минуте.

«Черноморец» одержал первую победу в нынешнем сезоне Первой лиги. Напомним, 5 сентября новым главным тренером клуба стал Вадим Евсеев. Новороссийцы с шестью очками после девяти матчей располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице. «Уфа» занимает 11-е место с девятью очками.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
