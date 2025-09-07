Катар — Россия: Алексей Миранчук забил четвёртый мяч россиян на 69-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными Катара и России. Команды играют на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. В качестве главного арбитра встречи выступает Юсиф Саид Хасан (Ирак). На данный момент счёт 4:1 в пользу россиян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Алексей Миранчук на 69-й минуте забил четвёртый мяч россиян. Ранее, на 33-й минуте, Альмахди Али Мухтар отметился автоголом и открыл счёт в этой игре, обеспечив российской команде преимущество. Матвей Кисляк на 35-й минуте удвоил преимущество гостей. Иван Сергеев увеличил разрыв в счёте на 45-й минуте. Акрам Афиф на 62-й минуте отыграл один мяч.

Сборная Катара занимает 53-е место в рейтинге ФИФА. В 2022 году национальная команда этой страны участвовала в чемпионате мира на правах хозяйки турнира и заняла четвёртое место в группе со сборными Нидерландов, Сенегала и Эквадора.

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).