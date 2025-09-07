Скидки
Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, состоялись пять встреч в 9-м туре Лиги PARI. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 9-го тура Первой лиги 7 сентября:

«Родина» — «Енисей» — 2:0;
«КАМАЗ» — «Торпедо» — 1:1;
«Шинник» — «Волга» Ульяновск — 2:0;
«Ротор» — «СКА-Хабаровск» — 1:0;
«Черноморец» — «Уфа» — 3:2.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Урал», у которого 19 очков в восьми матчах. На второй строчке с тем же количеством встреч и набранных очков располагается «Факел». Третье место занимает «КАМАЗ», набравший в девятом матче 18-е очко.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
