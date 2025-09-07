Павел Погребняк высказался о разгромной победе сборной России над Катаром
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился мнением о результате товарищеского матча российской национальной команды с Катаром (4:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
«Хороший матч, красивые голы — особенно четвёртый, когда Сергеев отдал Миранчуку. Прессинговали и результативно сыграли. Можно сказать, что прошедшая нулевая ничья с Иорданией стала каким-то недоразумением. Сборная России порадовала», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).
В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).
