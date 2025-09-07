Игорь Акинфеев прокомментировал победу России над Катаром в товарищеском матче

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев высказался о победе национальной команды над Катаром (4:1) в товарищеском матче, а также оценил выступления партнёров по ЦСКА Матвея Лукина, Матвея Кисляка и Данила Кругового.

«Смотрю матч сборной России с Катаром и делаю главные выводы: Матвей Лукин — дебют за национальную команду! Ближайшие дни весь ТГ-канал Матвея будет посвящён этому событию, поэтому играю на опережение и поздравляю первым. Знаю, как Лука ждал этого момента и поздравляю! Заслужил. Матвей Кисляк — первый (и, уверен, далеко не последний!) гол. Наша гордость! Данил Круговой — топ-игра, голевая и самые красивые бутсы», — написал Акинфеев в телеграм-канале.

Защитник Матвей Лукин дебютировал за сборную России, выйдя на замену на 64-й минуте. Полузащитник Матвей Кисляк открыл счёт забитым голам в составе национальной команды, отличившись на 35-й минуте. Голевой передачей на него отметился Данил Круговой.