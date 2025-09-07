8953 зрителя посетили товарищеский матч Катар — Россия

На товарищеском матче между сборными Катара и России присутствовали 8953 зрителя. Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юсиф Саид Хасан (Ирак). Победу со счётом 4:1 праздновали россияне.

Игра с Катаром стала для подопечных Валерия Карпина второй в рамках сентябрьского тренировочного сбора. Ранее сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании (0:0).

В октябре у сборной России запланированы два товарищеских матча. В пятницу, 10 октября, россияне примут на своём поле сборную Ирана, а во вторник, 14 октября, сыграют дома с командой Боливии.