Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: такая сборная России нравится всем — все получили удовольствие от игры

Дмитрий Булыкин: такая сборная России нравится всем — все получили удовольствие от игры
Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался об игре сборной России после матча с Катаром. Команда Валерия Карпина победила со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«Такая сборная России нравится всем! Все получили удовольствие от игры, голов и от лидеров нашей национальной команды. Нужно продолжать так же играть и радовать болельщиков, когда нет международного футбола.

Сборная состоит из лучших игроков, поэтому она всегда сильна. Но получается добиваться успехов или нет, зависит от конкретных случаев. Мы знаем, что многие лидеры сборной России пропускали матчи национальной команды, но она всё равно выигрывала. Сборная на то и сборная, чтобы там были лучшие на данный момент. А какая сборная России лучшая — можно очень долго спорить, и это ни к чему не приведёт. Единственное, по чему можно сравнивать, — трофеи», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

