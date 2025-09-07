«Легко и непринуждённо». Денис Казанский — о победе сборной России над командой Катара

Известный российский комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от результата товарищеского матча сборных Катара и России (1:4).

«Очень симпатичное впечатление от игры сборной. Фон Катара немного подозрительный, не без этого. В год ЧМ была совсем другая команда. Но это проблемы Катара.

А карпинцы — легко и непринуждённо. Особенно в отборе сразу после потери. Связи и в понимание. Кисляк очень впечатляет. Про других всё понятно. И здорово, что без опорников. В пятёрку сочинителей.

Можно было не пропускать от Афифа. Похоже на комплимент. А так — не Иордания. Приятно», — написал Казанский в телеграм-канале.

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).

В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).