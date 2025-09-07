Скидки
Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Полузащитник сборной России Головин прокомментировал разгромную победу над Катаром

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о победе своей команды в товарищеском матче с Катаром (4:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«Получился хороший матч. Сборная Катара тоже хорошо играла. В первом тайме мы выглядели лучше, а во втором — расслабились. В целом доволен игрой. Всегда приятно забить мяч или отдать голевую. Самое главное — победа», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).

В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

