Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

И. о. главного тренера «Торпедо» Жуков высказался о ничейном результате в игре с «КАМАЗом»

Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Торпедо» Сергей Жуков после матча с «КАМАЗом» (1:1), в котором чёрно-белые в большинстве сравняли счёт на 90-й минуте, назвал невезение причиной неудовлетворительных результатов команды.

Россия — Лига PARI . 9-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Султонов – 50'     1:1 Бакич – 90'    
Удаления: Султонов – 64' / нет

«Получилась хорошая игра со стороны обеих команд. В первом тайме, не считая первых минут, когда «КАМАЗ» создал максимальное давление на наши ворота, ребята с честью справились. Середина тайма, я считаю, уже проходила под нашим контролем. Были подходы, были моменты. «КАМАЗ» показал, что у них хороший коллектив, который быстро выбегает в атаку. Тем не менее результат первого тайма был закономерным.

Мы понимали, что во втором тайме при такой поддержке «КАМАЗ» будет активно идти в атаку с первых минут. Мы допустили ошибку, которая позволила сопернику открыть счёт, хотя мы предупреждали ребят, что нужно сыграть очень внимательно. Получили необязательный гол. Потом торпедовцы выровняли ситуацию, стали больше атаковать, но не хватало завершающего паса или хладнокровия в финальной стадии.

После удаления соперника инициатива полностью перешла на нашу сторону. Мы должны были лучше взаимодействовать. У нас есть хорошие исполнители, мы должны быть более организованными и мастеровитыми. «КАМАЗ» — организованная команда, но «Торпедо» не имеет права давать столько свободы и пространства сопернику. Мы должны быть агрессивнее и лучше взаимодействовать в завершающей стадии.

Конечно, мы надеялись на более положительный результат. Мы никого не боимся, а знаменитый торпедовский дух должен привносить страсть и жажду борьбы. Единоборства и подборы должны быть более качественными, а игра «Торпедо» — более содержательной. К ребятам претензий нет, они полностью отдаются игре. Есть какой-то нефарт, который не позволяет нам развить успех и подниматься выше в таблице. Мы выберемся из этой ситуации, в этом никто не сомневается. Я верю в ребят. Всё будет намного лучше. Просто хочется, чтобы они понимали свою значимость и были наглее, чтобы добиваться лучшего результата за счёт умения и мастерства», – приводит слова Жукова официальный сайт «Торпедо».

