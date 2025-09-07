Капитан сборной России Головин похвалил Батракова и Кисляка за игру с Катаром

Капитан сборной России Александр Головин высказался об игре полузащитников Алексея Батракова и Матвея Кисляка в товарищеском матче с Катаром (4:1). Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юсиф Саид Хасан (Ирак).

— Как тебе российская молодёжь?

— Лёха Батраков отдал голевую, Кислый — забил. Молодцы! Не было никакого сюрприза, что они будут хорошо играть, — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Игра с Катаром стала для подопечных Валерия Карпина второй в рамках сентябрьского тренировочного сбора. Ранее сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании (0:0).