Александр Головин оценил сентябрьские сборы национальной команды России
Поделиться
Полузащитник сборной России Александр Головин после товарищеского матча с командой Катара (4:1) высказался об итогах сентябрьских сборов.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
«Что касается итогов сборов, всем довольны. Понятно, что я не играл первый матч, но хотелось выиграть, однако не получилось. В принципе, всем доволен во втором матче. Думал, что мы сыграем «на ноль», но как вышло, так вышло», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).
В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:51
-
20:50
-
20:45
-
20:45
-
20:41
-
20:40
-
20:37
-
20:34
-
20:33
-
20:29
-
20:23
-
20:18
-
20:11
-
20:08
-
20:06
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:49
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:30
-
19:26
-
19:25
-
19:20
-
19:16
-
19:06
-
19:00