Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Игрок сборной России Дивеев: Катар — сильная команда, но мы сильнее

Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев поделился эмоциями после матча с национальной командой Катара. Встреча прошла в Эр-Райяне на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» и закончилась победой российской сборной со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«Понимали, что Катар — сильная команда, но мы сильнее. Даже в первом тайме у Катара не было ни одного момента. Во втором тайме начали немного торопиться с мячом и ошибаться, поэтому Катар начал выходить в контратаки, одна из которых закончилась голом. Ничего страшного, будем разбирать ошибки и делать выводы», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

