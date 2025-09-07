Игрок сборной России Дивеев: Катар — сильная команда, но мы сильнее

Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев поделился эмоциями после матча с национальной командой Катара. Встреча прошла в Эр-Райяне на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» и закончилась победой российской сборной со счётом 4:1.

«Понимали, что Катар — сильная команда, но мы сильнее. Даже в первом тайме у Катара не было ни одного момента. Во втором тайме начали немного торопиться с мячом и ошибаться, поэтому Катар начал выходить в контратаки, одна из которых закончилась голом. Ничего страшного, будем разбирать ошибки и делать выводы», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.