Игрок сборной России Дивеев оценил погодные условия в Катаре

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о погодных условиях в Катаре после победы национальной команды в товарищеском матче (4:1). Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юсиф Саид Хасан (Ирак).

«Когда вчера вышел на улицу, была прямо духота. Потом приехали на стадион, вышли на поле, и было как-то прохладно. Подумали: «Ничего себе, какие хорошие кондиционеры». Но почему-то сегодня на какой-то части поля были как в бане», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В октябре у сборной России запланированы два товарищеских матча. В пятницу, 10 октября, россияне примут на своём поле сборную Ирана, а во вторник, 14 октября, сыграют дома с командой Боливии.