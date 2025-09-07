Игрок сборной России Дивеев оценил погодные условия в Катаре

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о погодных условиях в Катаре после победы национальной команды в товарищеском матче (4:1). Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юсиф Саид Хасан (Ирак).
«Когда вчера вышел на улицу, была прямо духота. Потом приехали на стадион, вышли на поле, и было как-то прохладно. Подумали: «Ничего себе, какие хорошие кондиционеры». Но почему-то сегодня на какой-то части поля были как в бане», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
В октябре у сборной России запланированы два товарищеских матча. В пятницу, 10 октября, россияне примут на своём поле сборную Ирана, а во вторник, 14 октября, сыграют дома с командой Боливии.
- 7 сентября 2025
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:51
-
20:50
-
20:45
-
20:45
-
20:41
-
20:40
-
20:37
-
20:34
-
20:33
-
20:29
-
20:23
-
20:18
-
20:11
-
20:08
-
20:06
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:49
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:30
-
19:26
-
19:25
-
19:20
-
19:16
-
19:06
-
19:00