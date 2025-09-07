Головин: при возвращении мы бы на 95% точно проходили на большие турниры

Полузащитник сборной России Александр Головин после победы в товарищеском матче с Катаром (4:1) оценил шансы национальной команды пройти отбор на международные турниры.

«Сборная России как минимум при возвращении на международную арену могла бы претендовать на проход на большой турнир. Мы бы 100% прошли квалификацию, а там уже посмотрим, как играли бы по ходу турнира. Понятно, что сейчас проще пройти на большой турнир — мы на 95% точно проходили. А там тяжело загадывать.

Понятно, что все хотят играть на международных турнирах, в том числе и я. Все мы думаем о возвращении на большие турниры, но привыкли к тому, что есть. У нас есть товарищеские матчи, которые должны играть и работать на максимуме, чтобы в момент возвращения быть готовым. Проблем с мотивацией нет», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, все российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.