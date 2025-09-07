Созин: новое поколение игроков теперь радует не только в РПЛ, но и в сборной России

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о победе сборной России (4:1) над Катаром в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юсиф Саид Хасан (Ирак).

«Про такие игры как раз говорят: «когда хорошо – тогда хорошо». В Москве против Иордании мы сборную большую часть матча не видели, а в Катаре было привлекательно, очень достойно. Оптимизма добавляет и игра, и, конечно, что наши молодые футболисты, о которых много говорят в последнее время, решают: был и Батраков, и Кисляк забил. Жаль, что травму получил Глебов. Новое поколение российских игроков теперь радует не только в РПЛ, но и в сборной. А в клубы все точно уедут в хорошем настроении», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Игра с Катаром стала для подопечных Валерия Карпина второй в рамках сентябрьского тренировочного сбора. Ранее сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании (0:0).