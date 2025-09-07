Игорь Дивеев оценил дебют Матвея Лукина за сборную России

Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал дебют своего коллеги по амплуа Матвея Лукина за национальную команду. Эти футболисты также вместе выступают за ЦСКА. Сборная России обыграла Катар в товарищеском матче со счётом 4:1.

«Очень рад за Луку и Кисляка, который забил дебютный гол. С Лукой мы давно играем, бывают разговоры, как бы действовал я или он. Сегодня ничего ему не говорил, но он хорошо справился. Рад за него. Пускай продолжает работать — всё получится», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).

В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).