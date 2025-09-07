Скидки
Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев оценил дебют Матвея Лукина за сборную России

Игорь Дивеев оценил дебют Матвея Лукина за сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал дебют своего коллеги по амплуа Матвея Лукина за национальную команду. Эти футболисты также вместе выступают за ЦСКА. Сборная России обыграла Катар в товарищеском матче со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«Очень рад за Луку и Кисляка, который забил дебютный гол. С Лукой мы давно играем, бывают разговоры, как бы действовал я или он. Сегодня ничего ему не говорил, но он хорошо справился. Рад за него. Пускай продолжает работать — всё получится», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).

В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

