Созин: пускай основной состав России, что вышел на Катар, играет всегда. Тем более дома

Футбольный эксперт Андрей Созин обратился с просьбой к тренерскому штабу после победы сборной России над Катаром (4:1) в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юсиф Саид Хасан (Ирак).

«К сборной у меня только одна просьба. Вернее даже не к сборной, а к тренерскому штабу. Пускай основной состав, что вышел на Катар, костяк команды, играет всегда. Тем более – дома. А не один из двух матчей. Понятно, что могут быть несколько изменений. Но мы сегодня отчётливо увидели разницу между основным составом и более резервным. И на резервный, к сожалению, пришлось смотреть в Москве, а на основной – по телевизору.

Сборная России, её костяк – это лицо нашего футбола. И когда мы играем дома – хочется это лицо видеть. А у нас в команду вызываются те, кто в клубах почти не играет, как Горшков, а Саусь – лучший фланговый защитник лиги – вызов не получил. Всё-таки в сборной должны быть те, кто регулярно играет в клубе», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Игра с Катаром стала для подопечных Валерия Карпина второй в рамках сентябрьского тренировочного сбора. Ранее сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании (0:0).