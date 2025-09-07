Александр Головин: мне лучше играть матчи сборных в России — приятно вернуться

Полузащитник сборной России Александр Головин после победы в товарищеской встрече с Катаром (4:1), отвечая на вопрос, где ему удобнее играть матчи национальной команды, рассказал, что предпочитает выступать в России.

— Где более удобно играть матчи сборных: в Москве или регионах?

— Я не знаю, где лучше — не мне решать. Но мне лучше играть в России — приятно вернуться. Я же играю не в российском клубе, поэтому мне везде хорошо играть в России. Если говорить про города, 50 на 50. В Москве, Питере и других регионах в любом случае нужно играть, потому что все люди ждут матчи сборной, — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.