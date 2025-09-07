Александр Головин: мне лучше играть матчи сборных в России — приятно вернуться
Поделиться
Полузащитник сборной России Александр Головин после победы в товарищеской встрече с Катаром (4:1), отвечая на вопрос, где ему удобнее играть матчи национальной команды, рассказал, что предпочитает выступать в России.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
— Где более удобно играть матчи сборных: в Москве или регионах?
— Я не знаю, где лучше — не мне решать. Но мне лучше играть в России — приятно вернуться. Я же играю не в российском клубе, поэтому мне везде хорошо играть в России. Если говорить про города, 50 на 50. В Москве, Питере и других регионах в любом случае нужно играть, потому что все люди ждут матчи сборной, — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
22:33
-
22:26
-
22:13
-
21:52
-
21:49
-
21:45
-
21:30
-
21:30
-
21:21
-
21:20
-
21:20
-
21:18
-
21:17
-
21:13
-
21:07
-
21:06
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:51
-
20:50
-
20:45
-
20:45
-
20:41
-
20:40
-
20:37
-
20:34
-
20:33
-
20:29
-
20:23
-
20:18
-
20:11