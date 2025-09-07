Скидки
Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
21:45 Мск
Александр Головин: мне лучше играть матчи сборных в России — приятно вернуться

Комментарии

Полузащитник сборной России Александр Головин после победы в товарищеской встрече с Катаром (4:1), отвечая на вопрос, где ему удобнее играть матчи национальной команды, рассказал, что предпочитает выступать в России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

— Где более удобно играть матчи сборных: в Москве или регионах?
— Я не знаю, где лучше — не мне решать. Но мне лучше играть в России — приятно вернуться. Я же играю не в российском клубе, поэтому мне везде хорошо играть в России. Если говорить про города, 50 на 50. В Москве, Питере и других регионах в любом случае нужно играть, потому что все люди ждут матчи сборной, — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

