Игрок сборной России Дивеев: не думаю, что, когда нас вернут, будет тройная мотивация

Защитник сборной России Игорь Дивеев после товарищеского матча с Катаром (4:1) ответил, каким образом возвращение в международные турниры могло бы повлиять на команду.

«Не думаю, что, когда нас вернут, у нас будет тройная мотивация. Она всегда на 100%. Все хотят снова играть, как на Евро, как на чемпионате мира. Мы работаем над тем, чтобы не упасть в таблице коэффициентов. Ведь когда-то нас вернут», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).

В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).