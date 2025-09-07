Капитан сборной России Головин рассказал, когда вернётся в расположение «Монако»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин назвал дату возвращения в расположение клуба после победы национальной команды над Катаром (4:1) в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юсиф Саид Хасан (Ирак).

«Улечу завтра. По-моему, мне дадут один выходной в клубе. Я прилечу завтра в обед, вторник выходной и в среду на тренировку», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Игра с Катаром стала для подопечных Валерия Карпина второй в рамках сентябрьского тренировочного сбора. Ранее сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании (0:0).