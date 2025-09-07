Скидки
Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Алексей Батраков: в сборной России нет слабых футболистов — все сильные

Алексей Батраков: в сборной России нет слабых футболистов — все сильные
Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился эмоциями после матча со сборной Катара. Встреча национальных команд прошла в Эр-Райяне на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» и завершилась победой команды Валерия Карпина со счётом 4:1. Футболист железнодорожников отметился результативной передачей.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«Хорошие эмоции. Самое главное, что мы сыграли качественно, за исключением пары моментов. Хочется поблагодарить всю команду. В сборной России нет слабых футболистов — все сильные, поэтому приятно играть со всеми», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Новости. Футбол
