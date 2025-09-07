Батраков — о Головине: с таким партнёром хочется играть и прогрессировать

Полузащитник сборной России Алексей Батраков высказался о совместной игре с футболистом «Монако» Александром Головиным после победы национальной команды над Катаром (4:1) в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юсиф Саид Хасан (Ирак).

— Это не первый сбор, когда мы находимся в национальной команде вместе с Головиным. Но если не ошибаюсь, мы в первый раз вместе вышли на поле —это классный и техничный футболист. С таким партнёром хочется играть и прогрессировать.

— Был бы ты доволен, если бы у тебя складывалась карьера, как у Головина?

— Все мы разные, разные пути. Как у меня сейчас складывается, я доволен, поэтому загадывать не хочется, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Александр Головин перебрался в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года и с тех пор непрерывно выступает в чемпионате Франции. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику «Локомотива» Батракову со стороны европейских команд.