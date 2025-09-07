Алексей Батраков высказался о погодных условиях в матче Катар — Россия

Полузащитник сборной России Алексей Батраков высказался о погодных условиях во время гостевого товарищеского матча с командой Катара (4:1).

«Что касается погоды, было комфортно играть. Я вот сейчас стою и отвечу ещё на один вопрос, потому что мне жарко. А на поле было достаточно комфортно, потому что обдувало весь стадион», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).

В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).