Алексей Батраков высказался о погодных условиях в матче Катар — Россия
Полузащитник сборной России Алексей Батраков высказался о погодных условиях во время гостевого товарищеского матча с командой Катара (4:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
«Что касается погоды, было комфортно играть. Я вот сейчас стою и отвечу ещё на один вопрос, потому что мне жарко. А на поле было достаточно комфортно, потому что обдувало весь стадион», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).
В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).
