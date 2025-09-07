Главный тренер сборной России Карпин положительно оценил игру в первом тайме с Катаром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил игру национальной команды в первом тайме товарищеского матча с Катаром. Встреча прошла в Эр-Райяне на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» и закончилась победой россиян со счётом 4:1.

— Первый тайм вышел идеальным, и всё получалось. Как вам со стороны?

— Первый тайм близок к идеалу. Мы создавали у чужих ворот, у наших ворот моментов не было. Второй тайм был не такой хороший, чуть расслабились, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России по итогам первого тайма вела со счётом 3:0. Голами на том отрезке отметились Матвей Кисляк и Иван Сергеев, а после удара Александра Головина мяч от своего игрока попал в ворота ближневосточной сборной.