Главный тренер сборной России Карпин положительно оценил игру в первом тайме с Катаром
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил игру национальной команды в первом тайме товарищеского матча с Катаром. Встреча прошла в Эр-Райяне на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» и закончилась победой россиян со счётом 4:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
— Первый тайм вышел идеальным, и всё получалось. Как вам со стороны?
— Первый тайм близок к идеалу. Мы создавали у чужих ворот, у наших ворот моментов не было. Второй тайм был не такой хороший, чуть расслабились, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сборная России по итогам первого тайма вела со счётом 3:0. Голами на том отрезке отметились Матвей Кисляк и Иван Сергеев, а после удара Александра Головина мяч от своего игрока попал в ворота ближневосточной сборной.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
22:33
-
22:26
-
22:13
-
21:52
-
21:49
-
21:45
-
21:30
-
21:30
-
21:21
-
21:20
-
21:20
-
21:18
-
21:17
-
21:13
-
21:07
-
21:06
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:51
-
20:50
-
20:45
-
20:45
-
20:41
-
20:40
-
20:37
-
20:34
-
20:33
-
20:29
-
20:23
-
20:18
-
20:11