Бельгия — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной России Карпин положительно оценил игру в первом тайме с Катаром

Главный тренер сборной России Карпин положительно оценил игру в первом тайме с Катаром
Аудио-версия:
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил игру национальной команды в первом тайме товарищеского матча с Катаром. Встреча прошла в Эр-Райяне на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» и закончилась победой россиян со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

— Первый тайм вышел идеальным, и всё получалось. Как вам со стороны?
— Первый тайм близок к идеалу. Мы создавали у чужих ворот, у наших ворот моментов не было. Второй тайм был не такой хороший, чуть расслабились, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России по итогам первого тайма вела со счётом 3:0. Голами на том отрезке отметились Матвей Кисляк и Иван Сергеев, а после удара Александра Головина мяч от своего игрока попал в ворота ближневосточной сборной.

