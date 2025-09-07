Главный тренер сборной России Карпин оценил погодные условия в Катаре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о погодных условиях в Катаре после победы своих подопечных (4:1) в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юсиф Саид Хасан (Ирак).

— Как игралось при такой температуре?

— Когда мы только приехали на стадион, было жарко. Не знаю, когда включили кондиционеры, но во время игры было более комфортно — не так, как сейчас, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В октябре у сборной России запланированы два товарищеских матча. В пятницу, 10 октября, россияне примут на своём поле сборную Ирана, а во вторник, 14 октября, сыграют дома с командой Боливии.