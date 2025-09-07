Главный тренер сборной России Карпин: расстроил гол Катара, второй тайм не был идеальным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал эпизод с пропущенным голом в товарищеском матче с командой Катара (4:1).

— Расстроил ли гол?

— Конкретно гол расстроил. У Сильянова была ненужная потеря, а также Осипенко не доиграл эпизод. Было ещё пару опасных выпадов у Катара — это расстроило. Первый тайм был идеальным, а второй — не такой идеальный, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).

В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).