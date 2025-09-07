Главный тренер сборной России Карпин: возможно, игра с Катаром стала лучшей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о качестве игры своих подопечных в товарищеском матче с Катаром (4:1). Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юсиф Саид Хасан (Ирак).

— Если не брать матч с Сербией, эта игра стала лучшей?

— Учитывая силу соперника, возможно, да. Хотя мне очень понравился матч с Нигерией — мы выигрывали, но пропустили гол. Тогда должны были выигрывать, если бы не пропустили дурацкий гол. С точки зрения накала и игры с Нигерией мне тоже очень понравилась, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игра с Катаром стала для подопечных Валерия Карпина второй в рамках сентябрьского тренировочного сбора. Ранее сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании (0:0).