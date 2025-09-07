Валерий Карпин: на чемпионате мира сборная России поборолась бы за выход из группы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с командой Катара (4:1) оценил шансы своей команды на чемпионате мира в случае возвращения к международным турнирам.

— Александр Головин сказал, что сборная России поборолась бы за выход из группы на чемпионате мира. На ваш взгляд, на что бы мы рассчитывали?

— Поборолись бы за выход из группы, но другой вопрос — как получилось бы. Для начала надо бы попасть на чемпионат мира или Европы. Если бы попали, точно поборолись бы, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).

В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).